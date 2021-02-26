Местная жительница рассказала о взрыве в доме в Нижнем Новгороде

Жительница Нижнего Новгорода рассказал о первых минутах взрыва в многоэтажном жилом доме на Мещерском бульваре. По ее словам, сначала раздался сильный хлопок, полетела пыль.
«Сильный хлопок, такое ощущение, что дом сложился где-то. Жуткий взрыв - и полетела пыль монтажная … Упала стенка - такое ощущение. Пошли в коридор: лежит все, окна разбиты, косяки, мусор, обрывки и идет дым», - вспоминает женщина.
Собеседница отметила, что сначала пристройка, где произошел взрыв, не загорелась. Сначала все лежало, а потом начался пожар, огонь заполонил все этажи, уточнила она. Женщина добавила, что, от взрыва у нее сильно пострадал стоявший во дворе автомобиль.
Ранее МЧС опубликовало кадры с места взрыва в Нижнем Новгороде. Пострадал мужчина, одну женщину обнаружили под завалами.
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