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Местная жительница рассказала о взрыве в доме в Нижнем Новгороде

, 12:21 Источник: ТРК Звезда

Местная жительница рассказала о взрыве в доме в Нижнем Новгороде
фото с места происшествия, пресс-служба МЧС РФ

Жительница Нижнего Новгорода рассказал о первых минутах взрыва в многоэтажном жилом доме на Мещерском бульваре. По ее словам, сначала раздался сильный хлопок, полетела пыль.

«Сильный хлопок, такое ощущение, что дом сложился где-то. Жуткий взрыв - и полетела пыль монтажная … Упала стенка - такое ощущение. Пошли в коридор: лежит все, окна разбиты, косяки, мусор, обрывки и идет дым», - вспоминает женщина.

Собеседница отметила, что сначала пристройка, где произошел взрыв, не загорелась. Сначала все лежало, а потом начался пожар, огонь заполонил все этажи, уточнила она. Женщина добавила, что, от взрыва у нее сильно пострадал стоявший во дворе автомобиль.

Ранее МЧС опубликовало кадры  с места взрыва в Нижнем Новгороде. Пострадал мужчина, одну женщину обнаружили под завалами. 

БА

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