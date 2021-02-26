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Взрыв прогремел в жилом доме в Нижнем Новгороде

, 09:57 Источник: РИА "Новости"

Взрыв прогремел в жилом доме в Нижнем Новгороде
сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

На цокольном этаже девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде в пятницу, 26 февраля, прогремел взрыв. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром сотрудники регионального управления МЧС РФ.

Подчеркивается, что сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного на бульваре Мещерском в Канавинском районе Нижнего Новгорода, поступило в экстренные службы в пятницу в 9.13.

Точная информация о происшествии в настоящий момент уточняется. Известно, что на место случившегося выехала оперативная группа областного главка МЧС.

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