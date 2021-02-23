На газопроводе в Оренбургской области прогремел взрыв

На федеральном магистральном газопроводе, расположенном в Оренбургской области, во вторник, 23 февраля, прогремел взрыв. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром местные власти.
Согласно последним данным, в настоящий момент в Илекском районе Оренбургской области идет мобилизация сил для ликвидации аварии. На место случившегося к настоящему моменту уже выехали спасатели, газовики, региональные службы, специалисты минприроды, а также экологи.
По предварительным данным, газопровод, о котором идет речь, принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Обстоятельтства происшествия устанавливаются.
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