На газопроводе в Оренбургской области прогремел взрыв

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23 февраля 2021, 10:57 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

На федеральном магистральном газопроводе, расположенном в Оренбургской области, во вторник, 23 февраля, прогремел взрыв. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром местные власти.

Согласно последним данным, в настоящий момент в Илекском районе Оренбургской области идет мобилизация сил для ликвидации аварии. На место случившегося к настоящему моменту уже выехали спасатели, газовики, региональные службы, специалисты минприроды, а также экологи.

По предварительным данным, газопровод, о котором идет речь, принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Обстоятельтства происшествия устанавливаются.