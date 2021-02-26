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МЧС опубликовало кадры с места взрыва в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие

, 11:47

МЧС опубликовало кадры с места взрыва в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие
фото с места происшествия, пресс-служба МЧС РФ

В МЧС рассказали подробности о взрыве газовоздушной смеси в многоэтажном жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. В результате происшествия пострадали люди.

«В результате происшествия пострадал мужчина 1979 г.р. Он госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительным данным, под завалами находятся два человека», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что одну женщину уже обнаружили, спасатели и предпринимают действия по ее извлечению. Вторым человеком под завалами также может быть девушка, поиски продолжаются. Обе являются работницами кафе, которое находится в пристройке к жилому дому, где произошел взрыв. 

Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей. Выясняются причины случившегося.

МЧС опубликовало кадры с места взрыва в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие

МЧС опубликовало кадры с места взрыва в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие

фото: пресс-служба МЧС РФ 

БА

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