МЧС опубликовало кадры с места взрыва в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие
26 февраля 2021, 11:47
В МЧС рассказали подробности о взрыве газовоздушной смеси в многоэтажном жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. В результате происшествия пострадали люди.
«В результате происшествия пострадал мужчина 1979 г.р. Он госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительным данным, под завалами находятся два человека», - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что одну женщину уже обнаружили, спасатели и предпринимают действия по ее извлечению. Вторым человеком под завалами также может быть девушка, поиски продолжаются. Обе являются работницами кафе, которое находится в пристройке к жилому дому, где произошел взрыв.
Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей. Выясняются причины случившегося.
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