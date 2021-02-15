Попавший в больницу режиссер Мусаев рассказал о драке с Епифанцевым

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15 февраля 2021, 15:51

Ростислав Мусаев, Фото: Instagram @rostislavchev

Попавший в больницу после драки в петербургском баре с актером Владимиром Епифанцевым режиссер Ростислав Мусаев рассказал о произошедшем конфликте. Он отметил, что все его участники повели себя не лучшим образом.

"Я защищал не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик", - подчеркнул Мусаев. Он подчеркнул, что поступил бы так же, если б подобным образом обращались бы с любой другой женщиной. При этом драка, по его словам, случилась "на ровном месте".

Что больше всего поражает режиссера, так это реакция людей, которые, не зная причин и подробностей, "лезут с пеной у рта доказывать, что они правы и знают кто плохой, а кто хороший".

Пост в соцсети об этом Мусаев написал день назад, сообщив, что пока не знает результатов анализов, "как чувствуют себя внутренние органы".

Инцидент произошел в ночь на 11 февраля (видео). Травмированная в ресторане экс-супруга Епифанцева показала лицо после драки