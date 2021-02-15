ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

Попавший в больницу режиссер Мусаев рассказал о драке с Епифанцевым

, 15:51

Попавший в больницу режиссер Мусаев рассказал о драке с Епифанцевым
Ростислав Мусаев, Фото: Instagram @rostislavchev

Попавший в больницу после драки в петербургском баре с актером Владимиром Епифанцевым режиссер Ростислав Мусаев рассказал о произошедшем конфликте. Он отметил, что все его участники повели себя не лучшим образом.

"Я защищал не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик", - подчеркнул Мусаев. Он подчеркнул, что поступил бы так же, если б подобным образом обращались бы с любой другой женщиной. При этом драка, по его словам, случилась "на ровном месте".

Что больше всего поражает режиссера, так это реакция людей, которые, не зная причин и подробностей, "лезут с пеной у рта доказывать, что они правы и знают кто плохой, а кто хороший".

Пост в соцсети об этом Мусаев написал день назад, сообщив, что пока не знает результатов анализов, "как чувствуют себя внутренние органы".

Инцидент произошел в ночь на 11 февраля (видео).  Травмированная в ресторане экс-супруга Епифанцева показала лицо после драки 

НС

В мире

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу Международного валютного фонда с Украиной. "Там МВФ обкакался, а не Украина", - написал он в соцсети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью