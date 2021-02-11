Актер Владимир Епифанцев устроил драку в баре

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11 февраля 2021, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Епифанцев, фото: Vladimir Myshkin/Russian Look

Актер Владимир Епифанцев устроил драку в одном из петербургских баров. Инцидент произошел в ночь на 11 февраля. Началось все с того, что экс-жена актера Анастасия Веденская получила от знакомой в лоб пивным стаканом.

На крики выбежал Владимир Епифанцев и дал пощечину обидчице. За нее заступился приятель, и завязалась драка. Сотрудники бара вызвали полицейских. В отделении полиции стороны помирились.

Веденской оказали медпомощь: ее отвезли в Мариинскую больницу.