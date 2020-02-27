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Епифанцев раскрыл интимные подробности личной жизни

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Епифанцев раскрыл интимные подробности личной жизни
Фото: соцсети

Знаменитый российский актёр Владимир Епифанцев раскрыл тайные подробности своей личной жизни и рассказал правду о расставании с супругой Анастасией Веденской.

Мужчина признался, что подозрения супруги были оправданы, и он действительно изменял ей. Актер заявил, что с самого начала брака с Веденской решил для себя, что не проведёт с ней всю жизнь. При этом Епифанцев заверил, что не стремился уходить от жены ради детей.

«У меня не было никаких любовниц одно время, потом случайно какая-то появилась. Мы с ней раз в год встречались. Были проститутки, к которым я убегал. Ничего хорошего в этом не было. Хотя теплоту в этих притонах, где девочки работают, я ее ощущал. Даже с кем-то подружился», - рассказал артист.

АБ

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