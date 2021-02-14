Травмированная в ресторане экс-супруга Епифанцева показала лицо после драки

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14 февраля 2021, 09:45

Анастасия Веденская, Фото: Instagram

Российская актриса Анастасия Веденская, эск-супруга актера Владимира Епифанцева, рассказала о конфликте, который произошел в ресторане отеля в Санкт-Петербурге, где ее ударили стаканом по голове. Известно, что за женщину заступился ее бывший муж.

Веденская отметила, что «этот чудовищный инцидент» произошел в отеле, где она проживала вместе со старшим сыном. По ее словам, они с Гордеем решили поужинать в ресторане после премьеры фильма, где она играет главную роль. Актриса добавила, что к ним присоединился режиссёр Ростислав Мусаев и его знакомые - незнакомая супружеская ̆ пара. Гости употребляли спиртное, уточнила она.

«Как видно на кадрах видео … я засмеялась и мне было нанесено 2 удара в лицо бокалом от пива, которым напивалась подруга режиссёра, порядочная мать и жена, о чем она вещала весь вечер между напитками. Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки, кровь заливает глаза, я ничего не вижу, хватаю телефон и теряя много крови, иду в сторону персонала, повторяя только одно: «вызовите мне скорую, скорее», - поделилась актриса.

Однако Веденская рада, что старший сын, увидев эту компанию, решил ужинать в номере.

При этом актриса пояснила, что Владимир Епифанцев находился в том же отеле, когда она ему позвонила и попросила присмотреть за сыном, поскольку получила серьезную травму. Тот прибежал в ресторан и заступился за бывшую супругу, заметив ее в таком состоянии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Веденская (@anastasia_vedenskaia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Веденская (@anastasia_vedenskaia)