Известны подробности взрыва во Владикавказе

12 февраля 2021, 11:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Выживший после взрыва охранник супермаркета во Владикавказе рассказал детали происшествия. Инцидент произошел в пятницу около 7.30 на улице Гагкаева в здании, где находятся «Магнит» и «Магнит Косметик».
«Ночью работал в этом здании. Под утро заснул, потом от взрыва проснулся», - поделился собеседник.
Мужчина отметил, что нахождение кого-либо, кроме него, в супермаркете в момент происшествия маловероятно. По его словам, он не смог самостоятельно выбраться из-под завалов, чувствует пострадавший себя «нормально».
Сотрудник «скорой» пояснил, что пациент «родился в рубашке», у него только ссадина на руке. Медик добавил, что охранник находился в эпицентре на третьем этаже.
«Когда осмотрели его, никаких повреждений не нашли, совершенно здоровый парень. Как ему это удалось, я не знаю. Возраст - 33 года», - добавил специалист.
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