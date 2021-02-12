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В супермаркете во Владикавказе прогремел мощный взрыв

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

В супермаркете во Владикавказе прогремел мощный взрыв
фото: МЧС РФ

В пятницу, 12 февраля, во Владикавказе в супермаркете на улице Алихана Гагкаева прогремел взрыв. Инцидент произошёл в 7.25, сообщили представители экстренных служб.

«Во Владикавказе прогремел мощный взрыв в здании, где находится продуктовый магазин. От помещения ничего не осталось», - передает Телеграм-канал «360tv».

Информация о пострадавших или погибших пока не поступала, под завалами могут оставаться люди. Полицейские оцепили здание, идут работы по тушению пожара. Предварительная причина взрыва - утечка газа.

«... взорвался супермаркет «Магнит», он как карточный домик сложился...», - уточнили в пресс-службе МВД ТАСС. 

БА

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