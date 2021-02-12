Из-под завалов на месте взрыва супермаркета во Владикавказе вытащили человека
12 февраля 2021, 09:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На месте взрыва супермаркета на улице Гагкаева во Владикавказе в пятницу утром в ходе спасательных работ обнаружен один человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии со ссылкой на председателя правительства Ирбека Томаева.
«В ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов», - пояснил собеседник.
Томаев отметил, что, по предварительным данным специалистов, характер взрыва говорит о том, что произошла утечка газа. Проверка продолжается.
В экстренных службах уточнили, что спасатели извлекли живым из-под завалов охранника «Магнита». Мужчину передали врачам скорой помощи.
Ранее сообщалось, что взорвалось помещение, в котором находятся магазины «Магнит» и «Магнит Косметик». Здание полностью разрушено. Супермаркет открывается в 9 утра, поэтому посетителей быть не должно. Никто из прохожих не пострадал.
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