Из-под завалов на месте взрыва супермаркета во Владикавказе вытащили человека

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12 февраля 2021, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

МЧС,фото: EMERCOM of Russia/ Globallookpress.com

На месте взрыва супермаркета на улице Гагкаева во Владикавказе в пятницу утром в ходе спасательных работ обнаружен один человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии со ссылкой на председателя правительства Ирбека Томаева.

«В ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов», - пояснил собеседник.

Томаев отметил, что, по предварительным данным специалистов, характер взрыва говорит о том, что произошла утечка газа. Проверка продолжается.

В экстренных службах уточнили, что спасатели извлекли живым из-под завалов охранника «Магнита». Мужчину передали врачам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что взорвалось помещение, в котором находятся магазины «Магнит» и «Магнит Косметик». Здание полностью разрушено. Супермаркет открывается в 9 утра, поэтому посетителей быть не должно. Никто из прохожих не пострадал.