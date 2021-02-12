Известно об одном пострадавшем в результате взрыва в супермаркете во Владикавказе

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12 февраля 2021, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото с места происшествия,vk.com/chp_vladikavkaz

В пятницу, 12 февраля, около 7.30 во Владикавказе в супермаркете на улице Гагкаева произошёл мощный взрыв. В результате происшествия пострадал один человек, другие могут находиться под завалами.

«Никого не нашли пока, ищут людей под завалами. Вероятно, пострадал охранник, но точной информации пока нет», - сообщили в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.

Источник в экстренных службах также отметил, что, по предварительным данным, в здании находилось несколько человек, под завалами мог оказаться один из них.

Супермаркет открывается лишь в 9 утра, поэтому большого количества посетителей внутри быть не должно. Взорвалось помещение, в котором находятся магазины «Магнит» и «Магнит Косметик».