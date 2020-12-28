В МЧС озвучили наиболее вероятную причину крушения судна в Баренцевом море

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 декабря 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: МЧС РФ

Первый заместитель начальника управления МЧС по Архангельской области Александр Бахтин сообщил, что причиной затопления судна «Онега» в Баренцевом море мог стать крен при вытягивании рыболовного трала.

«Изначально была версия обледенения судна, но, пообщавшись с нашими специалистами, все-таки более вероятно - это опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала», - пояснил он.

Бахтин отметил, что судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. По его словам, эта версия на данный момент наиболее вероятная, но все причины и условия нужно будет оценивать специалистам. Он добавил, что шансов добраться до берега у членов экипажа не было, поскольку расстояние составляло порядка 40 километров. Представитель МЧС считает, что поисково-спасательная операция может продлиться как минимум сутки.

Ранее сообщалось, что утром рыболовецкое судно затонуло в Баренцевом море. На борту было 19 человек, двух удалось спасти. Позже один из членов экипажа «Онеги» был найден мертвым.

Также выжившие после крушения «Онеги» второй помощник капитана Владислав Буторин и матрос Руслан Катюхин рассказали, что случилось на борту. Опубликован список всего экипажа.