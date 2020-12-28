Выжившие после крушения «Онеги» рассказали, что случилось на борту рыболовецкого судна

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28 декабря 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Выжившие после крушения «Онеги» второй помощник капитана Владислав Буторин и матрос Руслан Катюхин рассказали, что случилось на борту рыболовецкого судна.

Рано утром экипаж начал выводить ярус - это снасть для промышленной рыбной ловли с огромным количеством крючков. Заводится он с кормы судна, а выводится – с рабочего борта. В процессе работы корабль немного накренился, но из-за наледи и сильного шторма потерял устойчивость и перевернулся.

Все произошло настолько быстро, что команда даже не успела спустить шлюпки и те, кто находился на палубе оказались в воде. Большая часть экипажа, вероятно, даже не смогли схватить спасательные жилеты. Моряки быстро потеряли друг друга в бушующей воде.

Владислав Буторин и Руслан Катюхин рассказали, что до последнего держались вместе с матросом Юрием Шевцовым, но вскоре у всех кончились силы и Шевцов утонул. О судьбе остальных товарищей по команде им ничего не известно, но они предполагают, что в такой ситуации остаться в живых шансов у них почти не было.

Список экипажа, находившегося на борту судна публикует канал 112:

1) Александр Баранов, капитан

2) Степан Курганский, старший помощник капитана

3) Владислав Буторин, второй помощник капитана

4) Сергей Безгузов, старший механик

5) Владимир Фурса, второй механик

6) Евгений Щепин, третий механик

7) Сергей Трухачев, электрик

8) Игорь Бондаренко, старший мастер добычи

9) Николай Капенкин, старший мастер добычи

10) Мохамед Барри, мастер обработки

11) Игорь Елисеенков, боцман

12) Сергей Жук, матрос

13) Александр Пермяков, матрос

14) Руслан Катюхин, матрос

15 Владимир Тимербаев, матрос

16) Антон Монастырев, матрос

17) Юрий Шевцов, матрос

18) Юрий Проняев, палубный практикант

19) Владимир Каширин, повар