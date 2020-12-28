Известно об одном погибшем с затонувшего в Баренцевом море судна. Другие тела практически невозможно найти

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28 декабря 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

море, фото: pixabay.com

Капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов сообщил, что один из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» найден мертвым. Информация об инциденте поступила в спасательную службу рано утром 28 декабря.

«Судном "Войково" поднято на борт три члена экипажа, один из них погибший», - пояснил он.

Безукладов, ссылаясь на слова второго помощника капитана, отметил, что судно потеряло устойчивость и перевернулось при выборке яруса, на борту было 19 членов экипажа. По его словам, поиски рыбаков продолжаются. При этом источник рассказал Интерфаксу, что в районе происшествия по-прежнему сложные метеоусловия: сильный мороз и ветер, очень темно, хотя прошло более пяти часов.

«В этих условиях тела большинства погибших могли быстро окоченеть, а течение могло унести их в открытое море. Вряд ли удастся обнаружить», - уточнил собеседник.

Кроме того, для обследования затонувшего судна подготовлен робот.