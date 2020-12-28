ТАСС: семнадцать рыбаков с затонувшего судна в Баренцевом море могли погибнуть

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28 декабря 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

море, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что пропавшие при затоплении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море могли погибнуть. Об инциденте стало известно утром 28 декабря, два человека удалось спасти.

«По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет. Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде», - пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что возможной причиной затопления судна в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области стало обледенение. На месте происшествия работают спецслужбы, ведется поиск рыбаков.