В Баренцевом море затонуло судно «Омега» с рыбаками
28 декабря 2020, 08:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Баренцевом море затонуло судно «Омега», на борту находились 19 человек. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России.
Информация об инциденте с судном «Омега» (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила рано утром. В результате происшествия пропали 17 рыбаков, два человека были спасены. Предварительная причина случившегося – обледенение судна.
Сейчас пропавших рыбаков ищет экипаж судна «Войково», дополнительно направлены три судна. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств.
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