Момент выстрела в хореографа на юго-западе Москвы попал на видео

Аргументы Недели → Происшествия 13+

24 декабря 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

камеры, фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео, на кадрах которого можно заметить мужчину, напавшего на хореографа Наталью Пронину около ее подъезда на Профсоюзной улице в Москве. Известно, что злоумышленник караулил ее во дворе жилого дома, а потом подбежал и выстрелил прямо в лицо.

Инцидент произошел поздно вечером 23 декабря. На кадрах запечатлен момент выстрела. Напавший мужчина в маске и капюшоне стоит за углом дома. После того, как мимо него по дороге к подъезду проходят три девушки, он подходит к ним со спины, стреляет и быстро убегает. Подруги хореографа не пострадали. 30-летняя девушка скончалась в больнице спустя один час и 20 минут.

РЕН ТВ выдвинул версию, что преступником был «отвергнутый возлюбленный» Натальи.

Также ее знакомые утверждали, что у нее был мужчина. Сейчас его разыскивают.

Ранее очевидица раскрыла подробности убийства.