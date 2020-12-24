Момент выстрела в хореографа на юго-западе Москвы попал на видео
24 декабря 2020, 21:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: 360tv.ru
СМИ опубликовали видео, на кадрах которого можно заметить мужчину, напавшего на хореографа Наталью Пронину около ее подъезда на Профсоюзной улице в Москве. Известно, что злоумышленник караулил ее во дворе жилого дома, а потом подбежал и выстрелил прямо в лицо.
Инцидент произошел поздно вечером 23 декабря. На кадрах запечатлен момент выстрела. Напавший мужчина в маске и капюшоне стоит за углом дома. После того, как мимо него по дороге к подъезду проходят три девушки, он подходит к ним со спины, стреляет и быстро убегает. Подруги хореографа не пострадали. 30-летняя девушка скончалась в больнице спустя один час и 20 минут.
РЕН ТВ выдвинул версию, что преступником был «отвергнутый возлюбленный» Натальи.
Также ее знакомые утверждали, что у нее был мужчина. Сейчас его разыскивают.
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