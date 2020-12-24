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Очевидица раскрыла подробности убийства хореографа на юго-западе Москвы

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Очевидица раскрыла подробности убийства хореографа на юго-западе Москвы
фото: pixabay.com

Жительница Москвы рассказала о моменте нападения на хореографа Наталью Пронину на Профсоюзной улице. Девушка вместе с подругами подходила к подъезду, где стала жертвой неизвестного злоумышленника с пистолетом.

«Я сначала не поняла - хотела отругать девушек за то, что они взрывают петарды. Оказывается, это были выстрелы. Я подошла - девочка лежит … Ночью приходил участковый, рассказал о стрельбе, опрашивал. Утром узнала, что девушка умерла», - поделилась собеседница.

По ее словам, она не смогла разглядеть лицо убийцы, поскольку он скрылся с места преступления, когда она подбежала к погибшей.

Ранее сообщалось, что напавший подбежал к Наталье и молча выстрелил в лицо, после скрылся с места происшествия, выбросив пистолет. 30-летняя девушка скончалась в больнице спустя один час и 20 минут.

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