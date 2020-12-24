Очевидица раскрыла подробности убийства хореографа на юго-западе Москвы
24 декабря 2020, 20:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТРК Звезда
Жительница Москвы рассказала о моменте нападения на хореографа Наталью Пронину на Профсоюзной улице. Девушка вместе с подругами подходила к подъезду, где стала жертвой неизвестного злоумышленника с пистолетом.
«Я сначала не поняла - хотела отругать девушек за то, что они взрывают петарды. Оказывается, это были выстрелы. Я подошла - девочка лежит … Ночью приходил участковый, рассказал о стрельбе, опрашивал. Утром узнала, что девушка умерла», - поделилась собеседница.
По ее словам, она не смогла разглядеть лицо убийцы, поскольку он скрылся с места преступления, когда она подбежала к погибшей.
Ранее сообщалось, что напавший подбежал к Наталье и молча выстрелил в лицо, после скрылся с места происшествия, выбросив пистолет. 30-летняя девушка скончалась в больнице спустя один час и 20 минут.
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