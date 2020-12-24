В Москве выстрелом в лицо убили известного хореографа

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24 декабря 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

фото: сайт МВД РФ

Минувшей ночью неизвестный выстрелил 30-летней женщине в лицо во дворе жилого дома на Профсоюзной улице в Москве. Потерпевшей оказалась хореограф, постановщик самых крупных танцевальных флешмобов в столице Наталья Пронина.

В источнике говорится, что женщина подошла к своему подъезду вместе с двумя подругами. Злоумышленник подбежал к ней, молча выстрелил в лицо и скрылся с места происшествия, выбросив пистолет. Наталья скончалась в больнице спустя один час и 20 минут.

На месте преступления оперативники, помимо оружия, обнаружили самодельные патроны девятого калибра. Известно, что преступник был в капюшоне и черной маске. Момент стрельбы запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.

При этом коллеги рассказали, что Наталья избегала флирта и мимолетных романов. Кроме того, у нее мало оставалось времени на личную жизнь, поскольку она «жила танцами», уточнили знакомые. Однако, по словам друзей, у погибшей был мужчина. Его сейчас разыскивают.

Соседи также уточнили, что женщина жила одна.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы обнаружили тело светской львицы.