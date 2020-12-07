Задержанных в Турции журналистов будут судить

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7 декабря 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

суд, фото: pixabay.com

Дело задержанных в турецком Стамбуле журналистов телеканала НТВ передано в суд. В чем их обвиняют - до сих пор официально не сообщается. Связи с сотрудниками телеканала нет с 3 декабря.

"У нас по этой теме больше нет никакой информации", - сообщил информированный источник ТАСС.

Автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были задержаны в пригороде Стамбула. Посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле пытаются прояснить ситуацию. Источник в турецком МИДе рассказал, что у журналистов не было аккредитации. Их задержали вблизи здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания "Байкар Савунма".