В Турции задержаны российские тележурналисты

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4 декабря 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Стамбул, фото: pixabay.com

Сотрудники программы "Центральное телевидение" были задержаны в Турции, в пригороде Стамбула. Они перестали выходить на связь, сообщает в пятницу, 4 декабря пресс-служба НТВ.

Вчера утром автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими. Вечером Петрушко отправил СМС: "Нас почему-то до сих пор держат". С тех пор связаться с ними не получается.

Посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле пытаются прояснить ситуацию. Российский МИД надеется на содействие турецких властей.