В Турции задержаны российские тележурналисты

4 декабря 2020, 15:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: НТВ
Сотрудники программы "Центральное телевидение" были задержаны в Турции, в пригороде Стамбула. Они перестали выходить на связь, сообщает в пятницу, 4 декабря пресс-служба НТВ.
Вчера утром автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими. Вечером Петрушко отправил СМС: "Нас почему-то до сих пор держат". С тех пор связаться с ними не получается.
Посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле пытаются прояснить ситуацию. Российский МИД надеется на содействие турецких властей.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.