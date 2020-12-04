В МИД Турции объяснили задержание российских журналистов

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 декабря 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

полиция Турции, фото: соцсети

Российских журналистов – сотрудников программы НТВ "Центральное телевидение" - задержали потому, что у них не было аккредитации. Такое объяснение происшествию с россиянами дали в турецком МИДе.

Где они в настоящий момент находятся - не сообщается. Источник в МИД Турции рассказал, что журналисты были задержаны вблизи здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания "Байкар Савунма".

Вчера утром автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию НТВ о своем задержании полицейскими. После еще одной СМС связь с ними прервалась.