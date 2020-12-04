В МИД Турции объяснили задержание российских журналистов
4 декабря 2020, 16:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Российских журналистов – сотрудников программы НТВ "Центральное телевидение" - задержали потому, что у них не было аккредитации. Такое объяснение происшествию с россиянами дали в турецком МИДе.
Где они в настоящий момент находятся - не сообщается. Источник в МИД Турции рассказал, что журналисты были задержаны вблизи здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания "Байкар Савунма".
Вчера утром автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию НТВ о своем задержании полицейскими. После еще одной СМС связь с ними прервалась.
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