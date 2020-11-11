Глава СНБ Армении госпитализирован с сердечным приступом

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 ноября 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: © sns.am

Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян доставлен в больницу с сердечным приступом, сообщают местные СМИ. Журналисты пишут, что у него случился инфаркт.

Абазян заступил на пост главы Службы национальной безопасности Армении 8 ноября.

В Армении сейчас обстановку спокойной не назовешь. в Ереване полиция разгоняет митинги требующих отставки Пашиняна и его кабмина, проходят задержания, перекрываются дороги. Оппозиция требует проведения внеочередного заседания парламента.