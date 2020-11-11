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Глава СНБ Армении госпитализирован с сердечным приступом

, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Глава СНБ Армении госпитализирован с сердечным приступом
Фото: © sns.am

Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян доставлен в больницу с сердечным приступом, сообщают местные СМИ. Журналисты пишут, что у него случился инфаркт.

Абазян заступил на пост главы Службы национальной безопасности Армении 8 ноября.

В Армении сейчас обстановку спокойной не назовешь. в Ереване полиция разгоняет митинги требующих отставки Пашиняна и его кабмина, проходят задержания, перекрываются дороги. Оппозиция требует проведения внеочередного заседания парламента.

НС

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