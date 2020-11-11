Внеочередное заседание парламента Армении не состоялось

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11 ноября 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

парламент Армении, фото: verelq.am

Внеочередное заседание парламента Армении, созванное для рассмотрения вопроса об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, не состоялось, поскольку отсутствовал кворум.

Об этом сообщила оппозиционный депутат парламента Наира Зограбян. На заседании не присутствовали депутаты от правящей фракции, пришла только вице-спикер парламента Лена Назарян.

Ранее сообщалось, что армянская оппозиция собрала необходимые подписи для внеочередного созыва парламента. На нем собирались обсудить правомерность действий премьер-министра страны Никола Пашиняна.