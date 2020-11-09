В Москве неизвестный ранил девушку-охранника в шею и скрылся
9 ноября 2020, 14:44[ «Аргументы Недели» ]
В районе Покровское-Стрешнево в Москве неизвестный нанес девушке ранение колюще-режущим предметом. Полицейские обнаружили пострадавшую у железнодорожных путей на улице Сходненский тупик утром в воскресенье, 8 ноября.
«Обнаружена девушка 1995 года рождения, охранник ООО "ЧОП", которая с колото-резаным ранением шеи справа, в состоянии геморрагического шока нарядом скорой медицинской помощи госпитализирована в медицинское учреждение», - пояснили в пресс-службе МВД.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник ранил девушку и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что 20-летний солдат-срочник Антон Макаров открыл стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Погибли три человека.
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