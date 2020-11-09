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Власти Воронежской области назвали имена погибших при нападении срочника

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

Власти Воронежской области назвали имена погибших при нападении срочника
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Днем в понедельник, 9 ноября, власти Воронежской области опубликовали имена погибших в результате нападения на военном аэродроме солдата-срочника Антона Макарова. Молодой мужчина открыл стрельбу.

После случившегося нападавший сбежал. В настоящий момент в поиске Антона Макарова участвуют спецподразделения Росгвардии и беспилотники, кроме того в Воронеже действует план "Перехват". 

Уточняется, что в результате стрельбы в воинской части погибли майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, а также рядовой Нинаил Акталиев. Кроме того, пострадал рядовой Фирсов, он госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку.

ЕТ

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