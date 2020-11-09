Следователи восстановили предварительную картину происшествия на аэродроме в Воронеже

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9 ноября 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

пули, pixabay.com

Следователям удалось восстановить предварительную картину происшествия, которое случилось на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. 20-летний солдат-срочник Антон Макаров сегодня открыл там стрельбу.

Установлено, что молодой человек был в наряде, когда в пять утра к нему подошел дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев с проверкой и сделал солдату замечание. Макаров впал в ярость, снял с пожарного щита топор и ударил "обидчика" по голове. Затем срочник забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в старшего по званию.

После этого солдат зашел в комнату личного состава. Его увидели и отправили в наряд, однако он открыл огонь по военным, находившимся в помещении, и попал в двоих. Затем Антон Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военнослужащих, один из которых попытался сбежать, но получил пулю в спину. После этого нападавший скрылся.

Предполагается, что у сбежавшего срочника в обойме остались еще восемь гильз. Ведется поиск злоумышленника.