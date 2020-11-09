СК назвал имя подозреваемого в убийстве и хищении оружия в воинской части в Воронежской области
9 ноября 2020, 11:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В пресс-службе Следственного комитета России утром в понедельник, 9 ноября, заявили, что в убийстве и хищении оружия в воинской части Воронежской области подозревается рядовой Антон Макаров.
В ведомстве уточнили, что военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении рядового Макарова по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 226 УК РФ "Убийство двух или более лиц и "Хищение оружия".
Подчеркивается, что военнослужащему, скрывшемуся с места происшествия, грозит пожизненный срок заключения. В настоящий момент его ищут.
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