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СК назвал имя подозреваемого в убийстве и хищении оружия в воинской части в Воронежской области

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

СК назвал имя подозреваемого в убийстве и хищении оружия в воинской части в Воронежской области
сотрудник СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В пресс-службе Следственного комитета России утром в понедельник, 9 ноября, заявили, что в убийстве и хищении оружия в воинской части Воронежской области подозревается рядовой Антон Макаров.

В ведомстве уточнили, что военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении рядового Макарова по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 226 УК РФ "Убийство двух или более лиц и "Хищение оружия".

Подчеркивается, что военнослужащему, скрывшемуся с места происшествия, грозит пожизненный срок заключения. В настоящий момент его ищут. 

ЕТ

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