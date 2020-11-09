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В Минобороны подтвердили информацию о стрельбе на базе в Воронеже

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Минобороны подтвердили информацию о стрельбе на базе в Воронеже
ноги военного, Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) утром в понедельник, 9 ноября, подтвердили информацию о стрельбе на территории военного аэродрома Балтимор, который расположен в Воронеже.

Уточняется, что сегодня около 5:00 утра военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей, находящихся в Воронежской области, напал на должностных лиц наряда по части, завладел оружием офицера, а затем сбежал. В результате случившегося погибли три человека.

В настоящий момент командование воинской части и правоохранительные органы проводят мероприятия по розыску и задержанию преступника.

ЕТ

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