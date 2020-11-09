ТАСС: военнослужащий открыл стрельбу на территории части под Воронежем, три человека погибли
9 ноября 2020, 09:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Утром в понедельник, 9 ноября, осведомленный источник сообщил журналистам, что на территории воинской части в Воронеже случилось ЧП. Есть информация о гибели трех человек в результате происшествия.
Согласно последним данным, происшествие было зафиксировано на территории военного аэродрома "Балтимор", расположенного в Воронеже.
Источник в экстренных службах региона заявил, что к настоящему моменту поступила информация о гибели трех человек в результате нападения военнослужащего. После случившегося атаковавший якобы забаррикадировался на территории части.
Местный портал "Мое.Online" в свою очередь заявил, что солдат-срочник около 5.00 по Москве открыл стрельбу по людям, вследствие чего два человека погибли, а один пострадал. После нападения он скрылся.
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