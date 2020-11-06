При обстреле автомобиля в Подмосковье пострадал полуторагодовалый ребенок

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 ноября 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В результате обстрела автомобиля "Тойота" в Подольске Московской области пострадал полуторагодовалый ребенок.

Лицо малыша поранили осколки стекла. Информация об инциденте распростанилась в сетях.

Мама мальчика на своей странице в Instagram написала, что "несмотря на незначительные повреждения, .... брызги крови были по всей машине, вся одежда была залита кровью, а по лицу тек алый фонтан. Осколки стекла разбили нос и рот, а у губы глубокий порез".

Информацию уже проверяет прокуратура, - передает РЕН-ТВ. Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку сообщения о происшествии в Интернете.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.