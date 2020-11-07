Лера Кудрявцева сообщила, что жены Колтового не было на борту самолета

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 ноября 2020, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

Кудрявцева, Колтовой, фото: кадр шоу

Лера Кудряцева заявила, что супруги ведущего Александра Колтового не было в разбившемся самолете. По ее словам, сейчас выясняется, кто находился в кабине вместе с пилотом.

Кто находился рядом с погибшим - пока неизвестно. Никаких подробностей Кудрявцева пока не знает. «Саша многих звал полетать», - написала Лера в соцсети.

Телеведущая Лера Кудрявцева шокирована смертью своего коллеги Александра Колтового в авиакатастрофе в Московской области.

Ранее сообщалось, что вместе с Колтовым погибла его жена, которая находилась с ним на борту.