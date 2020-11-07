Лера Кудрявцева прокомментировала гибель Александра Колтового

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 ноября 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети

Телеведущая Лера Кудрявцева шокирована смертью своего коллеги Александра Колтового в авиакатастрофе в Московской области. Она отметила большую любовь соведущего к полетам.

"Да, он очень сильно любил летать. Чуть ли не каждые выходные летал. И меня с собой звал частенько, говорил: поехали, Лерка, я тебя над Москвой прокачу" - сказала Кудрявцева в беседе с журналистами.

"Умный, позитивный, скромный, добрый Саша - мой коллега и друг... Господи разбился с женой, остался ребёнок. Что, что происходит. Господи...", - написала она в соцсети.

Лера Кудрявцева с Александром вели шоу "Звезды сошлись".

Известный ведущий ток-шоу Александр Колтовой погиб при крушении самолета Cessna в Московской области. С ним на борту самолета была его супруга. Если бы не последний маневр погибшего при крушении Колтового, жертв могло быть больше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 7 Ноя 2020 в 7:19 PST