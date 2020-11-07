Лера Кудрявцева прокомментировала гибель Александра Колтового

Телеведущая Лера Кудрявцева шокирована смертью своего коллеги Александра Колтового в авиакатастрофе в Московской области. Она отметила большую любовь соведущего к полетам.
"Да, он очень сильно любил летать. Чуть ли не каждые выходные летал. И меня с собой звал частенько, говорил: поехали, Лерка, я тебя над Москвой прокачу" - сказала Кудрявцева в беседе с журналистами.
"Умный, позитивный, скромный, добрый Саша - мой коллега и друг... Господи разбился с женой, остался ребёнок. Что, что происходит. Господи...", - написала она в соцсети.
Лера Кудрявцева с Александром вели шоу "Звезды сошлись".
Известный ведущий ток-шоу Александр Колтовой погиб при крушении самолета Cessna в Московской области. С ним на борту самолета была его супруга. Если бы не последний маневр погибшего при крушении Колтового, жертв могло быть больше.
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