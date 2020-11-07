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Если бы не последний маневр погибшего при крушении Колтового, жертв могло быть больше

, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Если бы не последний маневр погибшего при крушении Колтового, жертв могло быть больше
самолет Cessna, фото: cessnaowner.org

Видеозапись с камеры наблюдения показывает, что находящийся за штурвалом потерпевшего крушение легкомоторного самолета телеведущий Александр Колтовой увел его от шоссе, по которому едут автомобили.

Если бы не этот последний маневр, погибших в результате авиакатастрофы могло бы быть гораздо больше.

Легкомоторный самолет Cessna упал в районе деревни Томилино и загорелся. От него остался только пепел. Сейчас на месте работают специалисты.

При крушении самолета погибли телеведущий НТВ Аалесандр Колтовой и его супруга.

НС

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