Если бы не последний маневр погибшего при крушении Колтового, жертв могло быть больше

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7 ноября 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

самолет Cessna, фото: cessnaowner.org

Видеозапись с камеры наблюдения показывает, что находящийся за штурвалом потерпевшего крушение легкомоторного самолета телеведущий Александр Колтовой увел его от шоссе, по которому едут автомобили.

Если бы не этот последний маневр, погибших в результате авиакатастрофы могло бы быть гораздо больше.

Легкомоторный самолет Cessna упал в районе деревни Томилино и загорелся. От него остался только пепел. Сейчас на месте работают специалисты.



При крушении самолета погибли телеведущий НТВ Аалесандр Колтовой и его супруга.