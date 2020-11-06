Недалеко от берега в Черном море нашли тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова
6 ноября 2020, 12:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Инфорг «Лизы Алерт» Мария Лебедь сообщила, что в Сочи нашли тело пропавшего несколько дней назад сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова. В ночь на 1 ноября 31-летний бизнесмен вышел из отеля и перестал выходить на связь.
Лебедь отметила, что тело Коропова обнаружили в Черном море в 300 метрах от берега. В Следственном комитете Краснодарского края уточнили, что следов насилия на теле погибшего не было.
Напомним, что предприниматель в ночь на 1 ноября вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону Нижнеимеретинского порта. В ходе поисковой операции были найдены телефон, самокат и рюкзак Коропова.
Игорь Коропов - победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Предприниматели».
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