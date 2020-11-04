Искать пропавшего в Сочи Игоря Коропова начали водолазы МЧС

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4 ноября 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Коропов, фото с сайта СКР

Водолазы МЧС России начали поиски в акватории Чёрного моря пропавшего в Сочи сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. 31-летний бизнесмен пропал ночью 1 ноября.

По данным ЮРПСО МЧС России, четыре водолаза и спасатели на двух катерах приступили к поискам пропавшего Коропова.

Вчера, 3 ноября, сообщалось о найденном на берегу моря телефоне пропавшего мужчины и рюкзаке сооснователя Skillbox, найденном в море, - передаёт RT.

По версии следствия, в ночь на 1 ноября Игорь Коропов вышел из отеля в районе Адлер и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно. Его ищут полиция и волонтеры.

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Коропова.

Приметы пропавшего Игоря Коропова: рост 170 см; спортивного телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткие.