На берегу моря найден телефон пропавшего в Сочи Игоря Коропова. Бизнесмена ищут полиция и волонтеры
3 ноября 2020, 16:21[ «Аргументы Недели» ]
В Сочи бесследно исчезнувшего сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова ищут сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". В полиции сообщили, что найден телефон Коропова.
По данным представителя ГУМВД России по Краснодарскому краю, телефон бизнесмена был найден на берегу моря, напротив пирса у стадиона "Фишт", в получасе ходьбы от отеля, где он остановился в Сочи. Позже стало известно, что в море нашли личные вещи пропавшего основателя "Skillbox"
По версии следствия, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки.
Телефон был найден, когда поступило сообщение о пропаже мужчины. Сегодня пока ничего найдено не было.
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