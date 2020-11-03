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На берегу моря найден телефон пропавшего в Сочи Игоря Коропова. Бизнесмена ищут полиция и волонтеры

, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

На берегу моря найден телефон пропавшего в Сочи Игоря Коропова. Бизнесмена ищут полиция и волонтеры

В Сочи бесследно исчезнувшего сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова ищут сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". В полиции сообщили, что найден телефон Коропова.

По данным представителя ГУМВД России по Краснодарскому краю, телефон бизнесмена был найден на берегу моря, напротив пирса у стадиона "Фишт", в получасе ходьбы от отеля, где он остановился в Сочи. Позже стало известно, что в море нашли личные вещи пропавшего основателя "Skillbox" 

По версии следствия, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки.

Телефон был найден, когда поступило сообщение о пропаже мужчины. Сегодня пока ничего найдено не было.

ИЧ

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