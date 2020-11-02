В Турции арестовали 9 строителей разрушенных при землетрясении домов в Измире
2 ноября 2020, 18:36[ «Аргументы Недели» ]
Девять человек, причастных к строительству обрушившихся зданий при землетрясении, были арестованы сегодня в Измире. Среди задержанных – подрядчики строительной компании, а также специалисты по технической экспертизе проектов.
Об этом сообщает Anadolu. Генеральной прокуратурой провинции выданы ордера на арест еще двух человек.
По последним сведениям Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате землетрясения в Измире погиб 91 человек, 994 пострадали.
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