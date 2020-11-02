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В Турции арестовали 9 строителей разрушенных при землетрясении домов в Измире

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Турции арестовали 9 строителей разрушенных при землетрясении домов в Измире
землетрясение, фото: pxhere.com

Девять человек, причастных к строительству обрушившихся зданий при землетрясении, были арестованы сегодня в Измире. Среди задержанных – подрядчики строительной компании, а также специалисты по технической экспертизе проектов.

Об этом сообщает Anadolu. Генеральной прокуратурой провинции выданы ордера на арест еще двух человек.

По последним сведениям Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате землетрясения в Измире погиб 91 человек, 994 пострадали.

Через 65 часов после разрушительного землетрясения из-под завалов жилого дома в турецком Измире извлекли трехлетнюю девочку .

НС

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