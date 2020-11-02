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Трехлетнюю девочку извлекли из-под завалов живой через 65 часов после землетрясения в Турции

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Anadolu

Трехлетнюю девочку извлекли из-под завалов живой через 65 часов после землетрясения в Турции
последствия землетрясения в Турции, Depo Photos/Keystone Press Agency

Через 65 часов после разрушительного землетрясения из-под завалов жилого дома в турецком Измире извлекли трехлетнюю девочку по имени Элиф Перинчек. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

Родственники Элиф назвали ее спасение настоящим чудом. Информации о том, какие травмы получила девочка, пока не поступало.

К настоящему моменту общее количество извлеченных спасателями из-под завалов людей в Турции достигло 106. Ранее спасателям удалось поднять из-под обломков дома 14-летнюю Идиль Ширин.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября на западе Турции.

ЕТ

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