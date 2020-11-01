Количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 51
1 ноября 2020, 11:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром в воскресенье, 1 ноября, стало известно, что число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 51. Соответствующую информацию предоставил вице-президент республики Фуат Октай.
Октай в рамках разговора с журналистами заявил, что согласно последним данным, число жертв подземных толчков в Турции, превысило 50. Ранее поступила информация о 49 погибших.
Напомним, днем в минувшую пятницу землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на западе Турции, эпицентр располагался в Эгейском море неподалеку от города Сеферихисар провинции Измир. Уточнялось, что разрушены были около 20 зданий.
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