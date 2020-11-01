Количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 51

Аргументы Недели → В мире 13+

1 ноября 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

последствия землетрясения в Турции, Mehmet Ozdogru/Keystone Press Agency

Утром в воскресенье, 1 ноября, стало известно, что число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 51. Соответствующую информацию предоставил вице-президент республики Фуат Октай.

Октай в рамках разговора с журналистами заявил, что согласно последним данным, число жертв подземных толчков в Турции, превысило 50. Ранее поступила информация о 49 погибших.

Напомним, днем в минувшую пятницу землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на западе Турции, эпицентр располагался в Эгейском море неподалеку от города Сеферихисар провинции Измир. Уточнялось, что разрушены были около 20 зданий.