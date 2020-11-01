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Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 42

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 42
последствия землетрясения в Турции, Depo Photos/Keystone Press Agency

Количество жертв землетрясения на западе Турции увеличилось до 42. Соответствующую информацию в ночь на воскресенье сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Уточняется, что в настоящий момент спасатели в Измире продолжают работать на завалах девяти зданий, разрушенных в результате подземных толчков.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 балла было зафиксировано в пятницу на западе Турции. Эпицентр подземных толчков находился в Эгейском море неподалеку от города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощущалось также на близлежащих греческих островах. В Измире обрушились 20 домов.

ЕТ

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