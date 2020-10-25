Эксперт, комментируя убийство Петрова, назвал характеристики снайпера
25 октября 2020, 14:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
СМИ со ссылкой на эксперта сообщили, что снайпер, застреливший 61-летнего депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, скорее всего, служил в одном из спецподразделений (разведка или группа «Альфа»).
Собеседник отметил, что злоумышленник использовал либо СВД, либо винтовку Мосина. Сейчас правоохранители пытаются найти оружие, которое мог сбросить преступник после происшествия. Специалист считает, что киллер пробыл в зоне поражения около 6-8 часов.
Ранее сообщалось, что депутата убили одним выстрелом в грудь в его коттедже в поселке Великое.
Руководитель СУ СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин рассказал о предварительных результатах расследования.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.