Эксперт, комментируя убийство Петрова, назвал характеристики снайпера

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 октября 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

фото с места происшествия, пресс-служба Следкома РФ

СМИ со ссылкой на эксперта сообщили, что снайпер, застреливший 61-летнего депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, скорее всего, служил в одном из спецподразделений (разведка или группа «Альфа»).

Собеседник отметил, что злоумышленник использовал либо СВД, либо винтовку Мосина. Сейчас правоохранители пытаются найти оружие, которое мог сбросить преступник после происшествия. Специалист считает, что киллер пробыл в зоне поражения около 6-8 часов.

Ранее сообщалось, что депутата убили одним выстрелом в грудь в его коттедже в поселке Великое.

Руководитель СУ СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин рассказал о предварительных результатах расследования.

Опубликовано видео с места убийства Петрова.