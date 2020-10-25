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Руководитель СК РФ по Ленобласти Сазин раскрыл подробности расследования убийства Петрова

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Руководитель СК РФ по Ленобласти Сазин раскрыл подробности расследования убийства Петрова
сотрудники СК РФ, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель СУ СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин рассказал о предварительных результатах расследования убийства депутата Выборгского района Ленинградской области, отца первого российского пилота «Формулы-1» Александра Петрова. Инцидент произошел в субботу, 24 октября.

«Уже по версии следствия можно сказать, что предположительно выстрел производился с берега реки огнестрельным оружием в боковую поверхность тела потерпевшего», - пояснил он.

Сазин отметил, что на месте происшествия работают сотрудники СУ СК по Ленинградской области и криминалисты. По его словам, в ближайшее время будут осмотрены жилой дом и другие помещения, принадлежавшие Петрову.

Ранее сообщалось, что 61-летнего депутата убили одним выстрелом в грудь в его  коттедже в поселке Великое. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по найму».

Опубликовано видео с места убийства  Петрова. 

БА

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