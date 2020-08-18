Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве от борщевика скончался пенсионер

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

В Москве от борщевика скончался пенсионер
Фото:борщевик, Konstantin Mikhailov/globallookpress.com

В московской больнице имени Кончаловского скончался пожилой мужчина после того, как прикоснулся к борщевику. Отмечается, что жителя Зеленограда доставили в медицинское учреждение 19 июля с сильными ожогами рук и ног.

Предварительные анализы показали, что 92-летний мужчина получил ожоги после контакта с растением, скорее всего с борщевиком. Пациент рассказал медикам, что находился на даче. Однако точный адрес установить не удалось.

Пенсионер провел месяц в больнице, но спасти его не смогли.

Ранее в Мосгордуме рассказали о планах борьбы с борщевиком в Москве, а также сообщили о введении штрафов за наличие растения на участке.

БА

В мире

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире «Эха Москвы» доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью