В Москве от борщевика скончался пенсионер

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18 августа 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото:борщевик, Konstantin Mikhailov/globallookpress.com

В московской больнице имени Кончаловского скончался пожилой мужчина после того, как прикоснулся к борщевику. Отмечается, что жителя Зеленограда доставили в медицинское учреждение 19 июля с сильными ожогами рук и ног.

Предварительные анализы показали, что 92-летний мужчина получил ожоги после контакта с растением, скорее всего с борщевиком. Пациент рассказал медикам, что находился на даче. Однако точный адрес установить не удалось.

Пенсионер провел месяц в больнице, но спасти его не смогли.

Ранее в Мосгордуме рассказали о планах борьбы с борщевиком в Москве, а также сообщили о введении штрафов за наличие растения на участке.