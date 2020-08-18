В Москве от борщевика скончался пенсионер

18 августа 2020, 16:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
В московской больнице имени Кончаловского скончался пожилой мужчина после того, как прикоснулся к борщевику. Отмечается, что жителя Зеленограда доставили в медицинское учреждение 19 июля с сильными ожогами рук и ног.
Предварительные анализы показали, что 92-летний мужчина получил ожоги после контакта с растением, скорее всего с борщевиком. Пациент рассказал медикам, что находился на даче. Однако точный адрес установить не удалось.
Пенсионер провел месяц в больнице, но спасти его не смогли.
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