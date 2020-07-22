Депутат МГД рассказал о планах борьбы с борщевиком в Москве

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22 июля 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Борщевик, George Zakharchuk / globallookpress.com

Депутат Александр Козлов, возглавляющий в Мосгордуме комиссию по госстроительству и местному самоуправлению, рассказал о планах по борьбе с борщевиком на территории российской столицы. По данному вопросу парламентарий высказался в разговоре с представителями СМИ.

Как отметил Козлов, борщевик является проблемой не только для Москвы, но и Подмосковья.

«Мы уже видим, что несколько лет в Московской области приняты соответствующие поправки, действует программа. И обязательно вместе с коллегами из Мособлдумы проведем совместную работу, обменяемся опытом», - заявил депутат.

Александр Козлов выразил уверенность в том, что совместными усилиями с близлежащими регионами удастся одолеть «зеленого монстра».

Некоторое время назад Мосгордума одобрила закон о штрафах для граждан за неудаление с принадлежащих им участков борщевика Сосновского. По словам Козлова, в будущем планируется принятие «синхронной программы, в том числе и вместе с Московской областью» в целях решения проблемы.

Ранее в среду сообщалось, что столичный депутат Андрей Медведев заявил о необходимости законодательно разделить хостелы и рабочие общежития.