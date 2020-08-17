Москвич расстрелял рабочих, укладывавших асфальт, один скончался

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17 августа 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: рабочие, pixabay.com

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что неизвестный мужчина обстрелял рабочих, укладывавших асфальт вблизи жилого дома на юго-западе Москвы. В результате инцидента один человек скончался.

«Следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... убийство... покушение на убийство двух и более лиц... незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия», - пояснила она.

Иванова уточнила, что ночью 16 августа вблизи жилого дома по улице Академика Анохина мужчина вступил в конфликт с мастными рабочими. В ходе словесной перепалки нарушитель выстрелил около пяти раз в сторону оппонентов и скрылся. Один рабочий от полученных ранений скончался на месте, другого доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил погром в лабораторном отделении «Гемотест», которое находится в Марьино.