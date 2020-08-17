В Москве мужчина разнес лабораторию для сдачи анализов на COVID

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17 августа 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МВД РФ

Административный директор ООО «Лаборатория Гемотест» Сергей Шумаров сообщил, что мужчина устроил погром в лабораторном отделении, которое находится в Марьино. Инцидент произошел около 11.50 на улице Новочеркасский бульвар, 55 в пятницу, 14 августа.

«В лабораторное отделение «Гемотеста» … вошел мужчина вне очереди. Он спросил у наших сотрудников, какие анализы принимают сейчас. Согласно графику, в это время в отделении брали мазок на ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию, согласно действующим правилам безопасности - не больше 5 человек в помещении одновременно», - пояснил он.

Однако просьбы пройти в очередь внезапно разозлили пациента, уточнил Шумаров. По его словам, мужчина начал агрессивно себя вести, угрожать физической расправой и нецензурно выражаться. Он отметил, что нарушитель сбросил предметы со стойки регистрации, а на просьбы прекратить свои действия не реагировал.

«Персонал и два посетителя отделения, испугавшись за свою жизнь и здоровье, попытались скрыться в гинекологическом кабинете, однако он ворвался туда и продолжил дебош – повредил мебель и оборудование. Погром продолжался около двух минут … Вернусь через час, будете работать – убью», - вспоминает собеседник.

Кроме того, пациент сдержал свое обещание и вернулся, он попытался нанести несколько ударов полицейскому и сотруднику отдела контроля, но был задержан. Возбуждены уголовные дела по статье «хулиганство» и «умышленное повреждение чужого имущества». Проводится психологическая экспертиза.