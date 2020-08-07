В Москве неизвестный на каршеринге стрелял в человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 августа 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: полиция, pixabay.com

В пятницу, 7 августа, неизвестный на каршеринговой машине обстрелял человека из травматического пистолета на Большой Тульской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«Большая Тульская, 50. Неизвестный на каршеринговой машине выстрелил предположительно из травматического пистолета по другому гражданину и скрылся», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия, разыскивается преступник.

Ранее сообщалось, что в городе Сосновый Бор Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой между двумя дачниками.