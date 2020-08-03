В Ленинградской области между двумя дачниками произошел конфликт с последствиями
3 августа 2020, 12:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В городе Сосновый Бор Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой между двумя дачниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Уточняется: в полицию обратился предприниматель. Мужчина рассказал, что в него из травматического пистолета выстрелил сосед в садоводстве после ссоры. Стрелявшим оказался инженер одного из местных предприятий. Пострадавшего направили на лечение в медицинское учреждение, пистолет изъят.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось: Минобороны направило специалистов и технику для решения проблем загрязнения в Усолье- Сибирском.
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