В Ленинградской области между двумя дачниками произошел конфликт с последствиями

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3 августа 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Пистолет. Фото: pixabay.com

В городе Сосновый Бор Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой между двумя дачниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется: в полицию обратился предприниматель. Мужчина рассказал, что в него из травматического пистолета выстрелил сосед в садоводстве после ссоры. Стрелявшим оказался инженер одного из местных предприятий. Пострадавшего направили на лечение в медицинское учреждение, пистолет изъят.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось: Минобороны направило специалистов и технику для решения проблем загрязнения в Усолье- Сибирском.